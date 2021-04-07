Лідер збірної Маліновський – найкращий гравець Аталанти в березні

Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський набирає в Серії А неабияких обертів. Фани вдячно оцінили гру українця в березні.

Вболівальники бергамасків вважають, що за підсумками березня найкраще себе проявив український хавбек Руслан Маліновський.

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У березні хавбек провів 4 поєдинки в Серії А (гол та асист), а також один матч у Лізі чемпіонів проти мадридського Реала. Загалом в активі Руслана 33 поєдинки за Аталанту в поточному сезоні, в яких він відзначився 4 м'ячами та 6 результативними передачами.