Лідер Десни мріє про виклик у збірну

Півзахисник чернігівської Десни Андрій Тотовицький продовжує сподіватись на увагу наставника національної команди Андрія Шевченка.

За словами Тотовицького, поруч з ним часто виникає запитання про виклик у збірну. Футболіст робить все можливе, аби потрапити до лав національної команди.

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"Останнім часом мені часто ставлять питання щодо мрії потрапити у збірну напередодні чемпіонату Європи.

Все, що залежить від мене, я намагаюся для цього робити. Все інше – прерогатива головного тренера збірної", – запевнив футболіст.

У поточному сезоні Тотовицький провів за Десну 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 5 результативних передач. Минулого туру він був визнаний найкращим гравцем УПЛ завдяки дублю у ворота Олександрії.