Легка прогулянка Сіті у Вест – Зінченко продемонстрував багатофункціональність

Чергова впевнена перемога хлопців Хосепа Гвардіоли не без допомоги українця, який провів на полі весь поєдинок.

Після відпочинку в кубковому матчі Зінченко знову повернувся у старт на поєдинок АПЛ. Манчестер Сіті набрав шаленої ходи і цього разу розтрощив на виїзді Вест Бромвіч Альбіон.

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Чотири голи гості відвантажили ще до перерви. В другому таймі Рахім Стерлінг зробив рахунок непристойним.

Після заміни Ілкая Гюндогана на Емеріка Ляпорта на 52-й хвилині Зінченку довелося зміститися зі звичної позиції у захисті в середину поля. Від WhoScored Олександр отримав 7,45 (сьомий показник у команді). Він часто брав участь у переміщенні м’яча (хоча без особливого просування вперед) – 124 контакти (другий показник) і виконав 103 передачі (четвертий показник).

Загалом у всіх турнірах Сіті перемагає в 11 матчах поспіль. За цей час "містяни" пропустили тільки три голи. Не дивно, що саме підопічні Гвардіоли перебувають на вершині АПЛ з 41 очком. На пункт менше у Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, 20 тур

Вест Бромвіч – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлінг, 57.