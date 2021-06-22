Легенда Динамо Михалик розчарований грою збірної проти Австрії

Колишній гравець збірної України Тарас Михалик поділився емоціями від гри "жовто-синіх" у матчі 3 туру Євро-2020 проти національної команди Австрії. На його думку, футболісти не виконали тренерських настанов.

Михалик переконаний, що тренерський штаб детально розібрав суперника та дав гравцям чіткі настанови. Але команда Шевченка не впоралася з завданням та зіграла найгірший матч під керівництвом свого тренера.

Цікаво Банально втомились, – Федецький пояснив провал України в матчі з Австрією

Якщо одним словом, то – розчарування. Не думаю, що на сьогоднішній матч вони вийшли без плану, але, мабуть, установку не виконали. Після провального першого тайму, здавалося б, в перерві внесуть корективи і зможуть врятуватися від поразки. Де там, навіть банального навалу в кінцівці поєдинку так і не дочекалися, – сказав Тарас.

Він додав, що хлопці потребують підтримки, але вони власноруч ускладнили собі завдання та заслуговують на критику.