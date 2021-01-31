Лаціо взяв реванш у Аталанти – Маліновський провів невдалий тайм

Українець вийшов рятувати ситуацію за рахунку 0:1.

У середу Аталанта перемогла в Кубку Лаціо (3:2), а один з голів записав на рахунок Руслан Маліновський. Через кілька днів у поєдинку Серії А українець опинився на лаві запасних, а римляни взяли верх.

Джерело: 24 канал

Вже на 3-й хвилині Адам Марушич потужним ударом застав зненацька П’єрлуіджі Голліні. Вихід по перерві Маліновського не особливо змінив перебіг подій на полі. Хоакін Корреа подвоїв перевагу "орлів" на старті другої половини зустрічі.

На 79-й хвилині Маріо Пашаліч, здавалося, повернув Аталанту у гру, однак через кілька хвилин Ведат Мурікі забив третій гол Лаціо.

Портал WhoScored оцінив Маліновського найнижчою оцінкою серед усіх футболістів, які виходили на поле – 6,02.

Чемпіонат Італії, 20 тур

Аталанта – Лаціо 1:3

Голи: Пашаліч, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурікі, 82.

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