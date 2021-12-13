Андрій Шевченко зумів стати легендою українського футболу. Йому вдалося збудувати успішну кар'єру футболіста, а тепер він намагається повторити зірковий шлях на тренерському містку.

Колишній хавбек Динамо Максим Деменко розповів, що Шевченко не завжди мав менталітет чемпіона. Зокрема, на початку своєї кар'єри він не надто серйозно ставився до своєї справи.

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"З Андрієм ми познайомилися у другій команді. Незабаром Сабо перевів його до основного складу. Шевченко запам'ятався шибайголовою, навіть "босяком" – якось несерйозно ставився до футболу, курив.

У багатьох інтерв'ю Шева каже, що його відкрив для футболу Лобановський, але, на мій погляд, головною людиною в його кар'єрі був Сабо. Скільки він із ним возився! Йожефович Андрію завжди казав: "Або ти свій талант розвиваєш, або загробиш себе". Очевидно, всі ці бесіди на Шевченка вплинули", – розповів Деменко.

Нагадаємо, Шевченко зумів стати головним бомбардиром Динамо Лобановського, а в 1999 році Мілан придбав його за майже 24 мільйони євро.