Кулач залишиться в Динамо – Луческу створює проблеми для лідера збірної України

Найкращий бомбардир УПЛ 2020/21 Владислав Кулач підпише контракт з київським Динамо. У столичному клубі в нападника буде нова роль.

За інформацією Ігоря Бурбаса, наставник Динамо Мірча Луческу у новому сезоні розраховує на Владислава Кулача, який перебуває на перегляді у столичному клубі.

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Згідно плану досвідченого тренера, 28-річний футболіст має виконувати не звичну роль нападника, а стати конкурентом на фланзі для Віктора Циганкова. Також повідомляється, що контрактні умови Динамо та Кулач погодили ще у травні.

Нагадаємо, у минулому сезоні Кулач зумів забити 15 голів та стати найкращим бомбардиром чемпіонату. Влітку його контракт з Ворсклою завершився, після чого він одразу вирушив на збори з київським Динамо.