Криза Бенфіки продовжується – у провальному поєдинку Яремчук зіграв кілька хвилин: огляд матчу
Здавалося, після двох перемог "орли" зможуть продовжити гонитву за Порту та Спортінгом. Однак внутрішні проблеми у клубі знову відображаються на результатах.
Цього разу лісабонці втратили очки у грі з 13-ю командою чемпіонату. Спершу для гостей все складалося ідеально. На перерву команди пішли за переваги Бенфіки у два м'ячі.
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Проте наприкінці зустрічі Боавішта приголомшила суперника двома голами. Роман Яремчук спостерігав за усім цим з лави запасних. Тренерський штаб кинув українця у бій лише на 87-й хвилині. За відведений час форвард лише тричі доторкнувся до м'яча.
Після 23 зіграних матчів "орли" набрали 51 очко і йдуть на третій сходинці. У лідера ліги Порту 60 залікових балів і гра у запасі.
У середу Яремчук і компанія зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аяксу.
Огляд матчу Боавішта – Бенфіка
Чемпіонат Португалії, 23 тур
Боавішта – Бенфіка – 2:2
Голи: Густаво, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Грімальдо, 30