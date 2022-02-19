Криза Бенфіки продовжується – у провальному поєдинку Яремчук зіграв кілька хвилин: огляд матчу

Здавалося, після двох перемог "орли" зможуть продовжити гонитву за Порту та Спортінгом. Однак внутрішні проблеми у клубі знову відображаються на результатах.

Цього разу лісабонці втратили очки у грі з 13-ю командою чемпіонату. Спершу для гостей все складалося ідеально. На перерву команди пішли за переваги Бенфіки у два м'ячі.

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Проте наприкінці зустрічі Боавішта приголомшила суперника двома голами. Роман Яремчук спостерігав за усім цим з лави запасних. Тренерський штаб кинув українця у бій лише на 87-й хвилині. За відведений час форвард лише тричі доторкнувся до м'яча.

Після 23 зіграних матчів "орли" набрали 51 очко і йдуть на третій сходинці. У лідера ліги Порту 60 залікових балів і гра у запасі.

У середу Яремчук і компанія зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аяксу.

Огляд матчу Боавішта – Бенфіка

Чемпіонат Португалії, 23 тур

Боавішта – Бенфіка – 2:2

Голи: Густаво, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Грімальдо, 30