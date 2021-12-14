Кривцов попрощався з Марлосом "підколом" – кумедне відео фолу бразильця проти арбітра
14 грудня 2021 , 10:04Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Сергія Кривцова
Хавбек Марлос покинув Шахтар та повернувся до рідної Бразилії. Партнери подякували йому за гру та побажали подальших успіхів.
Особливо відзначився захисник "гірників" та збірної України Сергій Кривцов. Він вирішив попрощатися з Марлосом яскравим відео, на якому той зніс арбітра.
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"Брате Марлосе, це – найкращий момент у твоїй кар'єрі за Шахтар. Дякую тобі велике за все! Ти – топ! Завжди буду радий зустрічі з тобою", – написав Кривцов.
Нагадаємо, Марлос став футболістом "гірників" у 2014 році. За Шахтар він провів 287 матчів, забив 74 голи та віддав 65 гольових передач. 33-річному хавбеку вдалося по 4 рази виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.