Захисник Шахтаря Сергій Кривцов не скоро повернеться на футбольне поле. Він перебуватиме у лазареті приблизно до березня.

Лікарі діагностували у Сергія Кривцова перелом малогомілкової кістки. Як повідомили у клубі, причиною отримання травми стала ожеледиця, футболіст зазнав побутового пошкодження.

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За прогнозами лікарів, лідер захисту національної збірної зможе повернутися до тренувань лише після зимових зборів. Таким чином, є ймовірність пропуску перших матчів після відновлення чемпіонату України.

Зазначимо, що 24 березня збірна України зіграє проти Шотландії у рамках плей-офф відбору на ЧС-2022. Штаб "жовто-синіх" сподівається, що Кривцов зможе відновитися та набрати форму до важливого матчу.

У поточному сезоні захисник втратив постійне місце в основі Шахтаря. Роберто Де Дзербі надає перевагу бразильцю Вітао.