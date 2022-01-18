Врачи диагностировали у Сергея Кривцова перелом малоберцовой кости. Как сообщили в клубе, причиной получения травмы стал гололед, футболист получил бытовое повреждение.

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По прогнозам врачей, лидер защиты национальной сборной сможет вернуться к тренировкам только после зимних сборов. Таким образом, есть вероятность пропуска первых матчей после возобновления чемпионата Украины.

Отметим, что 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022. Штаб желто-синих надеется, что Кривцов сможет восстановиться и набрать форму до важного матча.

В текущем сезоне защитник лишился постоянного места в основе Шахтера. Роберто Де Дзерби предпочитает ставить в состав бразильца Витао.