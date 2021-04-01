Кожен футболіст має задуматися і трохи опуститися на землю, – Яремчук про гру з Казахстаном

Нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук, який відзначився голом у ворота казахстанців, поділився враженнями від матчу кваліфікації ЧС-2022. Форвард вважає, що боротьба у групі ще не закінчена.

"Ми створили багато хороших моментів, десь підвела реалізація. Складно щось говорити. Є результат, ми повинні за нього нести відповідальність. Кожен футболіст має задуматися і трохи опуститися на землю після таких матчів і проаналізувати. Думаю, боротьба ще не закінчена. Маємо в наступних матчах виправити ситуацію", – сказав Яремчук.

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Роман розповів, що суперник не здивував українців: "Знали, що Казахстан буде грати від оборони. Потрібно було більше діяти на флангах. Шевченко акцентував увагу на реалізації, адже знав про це ще перед матчем. Вона нас підвела сьогодні".

Також Яремчук поділився враженнями від незвичної гри на лівому фланзі атаки. "Звичайно, це не моя позиція. У мене немає навичок на цій позиції. Але я щасливий бути в збірній, грати на будь-якій позиції, викладатися на 100%. Де мені скажуть грати, там і буду", – сказав нападник.