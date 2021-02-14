Коваленко святкує День народження: Гасперіні назвав дату дебюту українця

Сьогодні новачок Аталанти Віктор Коваленко святкує свій 25-й День народження.

Сьогодні, 14 лютого, український хавбек Аталанти Віктор Коваленко святкує 25-й День народження.

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Клуб привітав футболіста у своєму твіттері українською мовою.

Окрім того, раніше наставник бергамасків Джан П'єро Госперіні оцінив форму Коваленка та сказав, коли той зможе дебютувати за Аталанту.

"Коваленко? Він не грав з грудня. У нього є деякі проблеми в плані фізичної готовності, але він багато працював у ці два тижні. У плані техніки він хороший гравець, скоро перевіримо це.

Безумовно, він – центральний хавбек, не вважаю, що він виключно гравець атакувального характеру. Він може зіграти і на оборону, ми розглядаємо його як центрального півзахисника. У нас не було можливості перевірити його в товариському матчі. Сподіваюся, наступного тижня перевіримо його в справі", – сказав Гасперіні.

Зазначимо, що наступного тижня, 21 лютого, Аталанта поміряється силами з Наполі.