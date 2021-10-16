Коваленко повертається у старт Спеції і видає феєрію: відео асиста і магічного гола українця

Віктор Коваленко вийшов з перших хвилин на битву аутсайдерів Серії А і приніс своїй команді перемогу. Українець записує до активу гол+пас.

Востаннє у стартовому складі Спеції Віктор з'являвся 12 вересня у матчі з Удінезе. Поєдинок проти Салернітани виявився для Віктора третім у складі нової команди.

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Наприкінці першого тайму гості відкрили рахунок. Сімеон Нванкво скористався передачею партнера, обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота.

На старті другої половини Спеція відновила паритет. Коваленко обігрався у стінку з Едді Сальседо, пробіг ледве не пів поля і прострілив з правого флангу. Словацький нападник Давід Стрелєц одним дотиком переправив м'яч під поперечку. А на 76-й хвилині Коваленко видав соло. Українець отримав передачу за межами штрафного майданчика і відважився на дальній удар. Фантастичний гол від українця!

Віктор відіграв усі 90 хвилин і отримав від порталу WhoScored найвищу оцінку у складі своєї команди – 7,92.

Відео гольової передачі Коваленка

Відео гола Коваленка

Чемпіонат Італії, 8 тур

Спеція – Салернітана 2:1

Голи: Стрелєц, 51, Коваленко, 76 – Нванкво, 39.