Коваленко не зіграє проти Мілана: травми псують кар'єру українця в Італії

Віктору Коваленку ніяк не вдається проявити себе в італійській Серії А. Хавбек не може набрати форму через постійні травми.

Сьогодні, 25 вересня, Спеція прийме Мілан у рамках 6 туру Серії А. Український хавбек Віктор Коваленко у заявку на матч не потрапив.

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Повідомляється, що наш півзахисник продовжує відновлення після пошкодження. Окрім нього, в лазареті "орлят" перебувають ще 5 футболістів.

Арбітр зустрічі Спеція – Мілан дасть стартовий свисток о 16:00. Наразі команда Коваленка має в активі лише 4 очки та посідає 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії.