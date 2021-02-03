Коваленко не потрапив у заявку Аталанти на плей-офф Ліги чемпіонів

Новачок Аталанти Віктор Коваленко не допоможе своїй команді у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Джерело: Football Italia

Аталанта не розраховує на послуги Віктора Коваленка у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

До теми Коваленко має всі умови: чому трансфер Віктора в Аталанту може стати вигідним для усіх

Український хавбек не потрапив у заявку бергамасків на плей-офф. Після того, як команду покинули Гомес та Мохіка у заявці звільнилося два місця, але Гасперіні надав перевагу Шутало та Меле.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта зіграє з Реалом. Шахтар на стадії групового етапу двічі обіграв королівський клуб, а Коваленко відіграв 84 хвилини у домашньому поєдинку, який закінчився з рахунком 2:0 на користь "гірників".