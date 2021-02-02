Коваленко має всі умови: чому трансфер Віктора в Аталанту може стати вигідним для усіх

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України Геннадій Орбу поділився своїми думками щодо переїзду Віктора Коваленка у Бергамо.

"Якщо чесно, то не сподівався, що трансфер Коваленка відбудеться так швидко. Головне, що Віктор сам цього захотів, а Шахтар відпустив його. Бажаю Віті тільки удачі і прогресу. Думаю, що цей переїзд в Італію стане черговим стимулом і новим викликом для Коваленка", – каже Орбу.

Джерело: 24 канал

"Серія А – провідний європейський чемпіонат. До того ж Коваленко поїхав до одного з найкращих тренерів з-поміж тих, які вміють працювати не із зірками першої величини, на кшталт Мессі чи Роналду. Джанп’єро Гасперіні допомагає розкритися Сапаті, Маліновському, Мурієлю, сприяв розвитку Алехандро Гомеса до недавнього конфлікту. В будь-якому разі все залежатиме від самого Віктора. Якщо у нього все складеться, то від цього виграють всі: сам футболіст, збірна України, Аталанта і навіть Шахтар", – розповідає ексфутболіст збірної України.

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"Вважаю, що Коваленко поїхав вчасно, у розквіті сил. Колись не набагато молодшим в Італію вирушив Андрій Шевченко. Можливо, Сергій Ребров та Олег Лужний відправилися у Європу трохи запізно. Я працював з Віктором зовсім трохи у дублі Шахтаря, але постійно слідкував за ним. Віктор має необхідні задатки: робота двох ніг, хороша фізична підготовка, світлий розум. Недавно читав інтерв’ю Руслана Маліновського, який розповідав про методи Гасперіні – мовляв, він не дозволяє нікому розслаблятися. Як на мене, Коваленко має всі умови для того, щоб стати основним гравцем Аталанти.

Футболісти мого покоління майже не користувалися послугами агентів. Поїхати у закордонний чемпіонат було не просто. Знаю, що свого часу мною цікавилися кілька іспанських клубів, проте жодної конкретики не було. Тому я щасливий, що Віктор та теперішні хлопці мають можливість для подальшого зростання", – резюмував Геннадій Орбу.