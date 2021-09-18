Коваль повторив подвиг Бущана на Євро-2020: українець став жертвою VAR

Аль-Фатех, за який виступає український голкіпер Максим Коваль, розписав нічию з Аль-Ахлі. Воротар ледь не став головним героєм поєдинку, але все зіпсувала система відеоповторів.

Чемпіонат Саудівської Аравії 2020/21, 5-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Фатех – 1:1

Голи: Аліоскі, 15, (пен.) – Албіракан, 20

До речі Маліновський – повз та інші сюрпризи: Петраков оголосив склад збірної на жовтневі матчі

Вже на старті зустрічі Аль-Ахлі отримав право пробивати пенальті. До м'яча підійшов македонець Аліоскі, який забив Україні на Євро-2020 після того, як Бущан відбив його удар з пенальті.

Максим Коваль повторив сейв Георгія та теж відбив удар. Щоправда, македонець отримав шанс реабілітуватися – повтор показав, що Коваль покинув лінію до удару. З другої спроби Аліоскі не схибив.

Аль-Фатех дуже швидко відновив рівновагу, але вирвати перемогу не зумів. Аль-Фатех набрав 8 очок та піднявся на третю сходинку, а Аль-Ахлі з 5 пунктами залишився десятим.

Сейв Коваля