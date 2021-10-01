Коваль феєрить у Саудівській Аравії: він знову відбив пенальті і врятував команду від поразки

Справи колишнього голкіпера Динамо Максима Коваля у чемпіонаті Саудівської Аравії йдуть доволі добре. Завдяки йому команда знову здобула очки.

Аль-Фатех українського голкіпера Максима Коваля на виїзді розписав нульову нічию з Аль-Еттіфаком. Здобуття одного очка – заслуга колишнього динамівця.

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Вже на 7-й хвилині матчу господарі отримали право пробити пенальті, але Максим парирував удар з 11-метрової позначки. У підсумку нулі на табло збереглися до завершення матчу.

Після 7 турів чемпіонату Аль-Фатех перебуває на 7 місці у турнірній таблиці.