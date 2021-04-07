Лівий захисник донецького Шахтаря та збірної України Віктор Корнієнко близький до повернення на поле. Він вже приступив до тренувань.

Донецький Шахтар розпочав підготовку до матчу 21-го туру УПЛ проти Маріуполя. У тренуванні взяли участь 22 гравця.

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Віктор Корнієнко, який перебував у лазареті, вже почав тренуватися за індивідуальною програмою та навіть взяв участь в одній командній вправі. Коли футболіст зможе взяти участь в офіційному матчі – наразі не повідомляється.

У поточному сезоні Корнієнко зіграв 13 матчів та відзначився двома результативними передачами.