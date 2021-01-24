Коньяспор розійшовся миром у рідних стінах – Кравець залишився в тіні

Українець відіграв 90 хвилин, проте не був схожим на себе.

У черговому турі турецької Суперліги Коньяспор та Антальяспор голів не забивали. Артем Кравець також не вразив активністю. Українець отримав низьку оцінку від WhoScored (6,30) і це передостанній найнижчий показник серед гравців, які вийшли в основі Коньяспора.

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За весь поєдинок Кравець лише 19 разів зустрівся з м’ячем, виконав 13 передач з невисоким відсотком точності – 84,6 (передостанній показник з-поміж футболістів стартового складу).

Команда Артема йде на 15-й позиції з 23 очками – лише чотири пункти віддаляють Коньяспор від зони вильоту. Наступний матч "зелено-білі" зіграють 3 лютого проти Генчлербірлігі.

Чемпіонат Туреччини, 21 тур

Коньяспор – Антальяспор 0:0