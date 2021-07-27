Коноплянці доведеться постаратись – Де Дзербі оцінив шанси Євгена на потрапляння в основу

Хавбек донецького Шахтаря Євген Коноплянка, який пропустив Євро-2020 через травму, продовжує набирати форму. За місце у складі Шахтаря йому доведеться неабияк поборотись.

Шахтар стартував у чемпіонаті України з перемоги над Інгульцем з рахунком 2:1. Наразі "гірники" не можуть розраховувати на Ісмаїлі та Євгена Коноплянку, які заліковують травми.

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Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі чекає на повернення футболістів та вважає їх важливою частиною команди.

Коноплянка тривалий період часу був травмований. Тільки нещодавно він розпочав тренування з нами у повному обсязі, нарівні з іншими. Я не можу вам гарантувати, що він вийшов би в стартовому складі. Однак якби він був здоровий і у своїх максимальних кондиціях, безумовно, був би частиною нашої команди, – сказав італійський фахівець.

Нагадаємо, в минулому сезоні Коноплянка зіграв за Шахтар у 14 матчах, але результативними діями не відзначався.