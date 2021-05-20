Коноплянка злякав Бешикташ своїм фінансовим апетитом

Турецький гранд хотів бачити у своїх лавах українського хавбека Євгена Коноплянку. На заваді трансферу стали фінансові вимоги футболіста.

Вінгер Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка мав шанс проявити себе у турецькій Суперлізі. На початку сезону 2020/21 підписати футболіста хотів Бешикташ.

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Донецький Шахтар був готовий попрощатися з футболістом, але угода зірвалася через запити гравця. Коноплянка вимагав від турецького клубу надто високу зарплату.

Натомість Бешикташ вирішив повернути з оренди Кайла Ларіна, який у 45 матчах забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.