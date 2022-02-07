Українському хавбеку Євгену Коноплянці необхідно якомога швидше знайти новий клуб. У гіршому випадку він не буде виходити на футбольне поле до літа.

Донецький Шахтар оголосив виконавців, які вирушили на другий тренувальний збір у Туреччину. У списку знову відсутній український хавбек Євген Коноплянка.

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Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не розраховує на вікового гравця, який програв конкуренцію Михайлу Мудрику. Контракт Коноплянки з Шахтарем чинний до літа, але клуб готовий відпустити його безплатно хоч зараз, аби не платити футболісту зарплату, яка складає 2,5 мільйона євро на рік.

Сам футболіст теж скучив за футболом та шукає нову команду. Хавбек ще може встигнути в один із чемпіонатів, де ще відкрите трансферне вікно, але в нього залишилося обмаль часу.

Підписати українця був готовий австрійський ЛАСК, але травми провідних виконавців змусили клуб змінити плани. У поточному сезоні 32-річний Коноплянка зіграв лише 47 хвилин, що у парі з травматичністю змушує клуби дуже обережно приглядатися до його кандидатури.