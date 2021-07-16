Коноплянка, який пропустив Євро через травму, задоволений результатом національної команди
Джерело:Tribuna
Вінгер донецького Шахтаря Євген Коноплянка вже повернувся у загальну групу команди. Він пропустив Євро-2020 через травму, але радий за високий результат, який показала команда.
Як розповів футболіст, його самопочуття на хорошому рівні, йому вдалося повернутися в загальну групу команди та проходити повноцінну підготовку до сезону.
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Також він поділився враженням від гри збірної на Євро-2020. Сам Коноплянка пропустив турнір через травму.
Пишаюся хлопцями, супер. Проти Англії бачили, що у них сильна команда, вони були на ходу, тому ми зробили максимум того, що могли. Але цей максимум був приємним, – сказав він.
Нагадаємо, Україні вдалося пробитися в 1/4 Євро-2020, де підопічні Шевченка програли Англії з рахунком 0:4.Визначено найкращий гол на Євро-2020 – це не шедевр Ярмоленка: відео