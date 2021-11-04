Коноплянка в СК Дніпро-1: Русол оцінив можливість переходу зірки

Євген Коноплянка випав з основної обойми Шахтаря та не може похизуватися ігровим часом. Окрім того, хавбека постійно переслідують травми.

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол не проти бачити зіркового друга у своїй команді. Втім, він не вірить, що така можливість випаде вже найближчим часом.

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Ми б поспілкувались і були лише раді. Втім, я не впевнений, що цей момент близький. Женя ще здатен показати себе на більш високому рівні, я в цьому впевнений. Але з часом – не бачу жодних проблем,

– сказав Русол.

Нагадаємо, контракт Коноплянки з Шахтарем завершується після поточного сезону. 32-річний хавбек навряд чи продовжить контракт з "гірниками", адже не зумів проявити себе у донецькому клубі.

Раніше лунали чутки, що в послугах Євгена зацікавлені клуби з Туреччини.