По завершені поточного сезону контракт Ракицького із Зенітом дійде до кінця. Наразі футболіст не отримував жодних пропозицій щодо продовження співпраці.

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Як розповів агент футболіста Вадим Шаблій, вони готові до переговорів із Зенітом, але вже мають запасні варіанти.

Ми не обговорювали із Зенітом питання продовження контракту та відходу, але відкриті до будь-яких пропозицій. Наразі Ярославом активно цікавляться і російські, і закордонні клуби. Є вже три хороші пропозиції,

– сказав Шаблій.

Нагадаємо, 32-річний Ракицький став гравцем Зеніта взимку 2019 року, його зарплата за чутками складає 2,5 мільйона євро на рік.

Після того, як футболіст поїхав грати у Росію, тодішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко перестав викликати його у національну команду.