Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол не прочь видеть звездного друга в своей команде. Впрочем, он не верит, что такая возможность представится уже в ближайшее время.

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Мы бы пообщались и были только рады. Впрочем, я не уверен, что этот момент близок. Женя еще способен показать себя на более высоком уровне, я в этом уверен. Но со временем – не вижу никаких проблем,

– сказал Русол.

Напомним, контракт Коноплянки с Шахтером истекает после текущего сезона. 32-летний хавбек вряд ли продлит контракт с "горняками", ведь не сумел проявить себя в донецком клубе.

Ранее раздавались слухи, что в услугах Евгения заинтересованы клубы из Турции.