Конкурент Маліновського та Коваленка захворів на COVID-19

У розташуванні Аталанти знову виявили сумнозвісну хворобу. Цього разу жертвою став хавбек Маттео Пессіна.

У 23-річного центрального хавбека Аталанти Маттео Пессіни діагностували COVID-19.

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Симптомів хвороби у футболіста немає. Він вирушив на ізоляцію з того моменту, коли отримав позитивний тест.

Зазначимо, що Маттео конкурує за місце в основі з двома українцями – Русланом Маліновським та Віктором Коваленком.

У неділю, 11 квітня, Аталанта на виїзді зіграє проти Фіорентини.