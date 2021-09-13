Конфлікт інтересів: чому Скрипник відмовився очолити збірну попри особливі умови

УАФ пропонувала наставнику луганської Зорі Віктору Скрипнику крісло головного тренера збірної України. Фахівець вирішив залишитися на звичному для себе місці роботи.

Після завершення контракту Андрія Шевченка УАФ хотіла, щоб команду очолив Сергій Ребров. Разом з тим функціонери розглядали й інших кандидатів.

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Одним з них був головний тренер Зорі Віктор Скрипник. Фахівець отримав на вибір два варіанти: стати повноцінним тренером "жовто-синіх" чи поєднувати посади тренера у Зорі та національній команді.

51-річний фахівець відкинув обидві пропозиції. Його аргументами стали чинний контракт із Зорею та конфлікт інтересів у разі роботи у двох командах.

Нагадаємо, у підсумку команду очолив Олександр Петраков, під його керівництвом збірна України зіграла внічию проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1).