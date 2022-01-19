Бетіс звернувся в офіс Манчестер Сіті з питанням про можливість оренди Олександра Зінченка. Іспанський клуб зацікавлений у якомога швидшому оформленні трансферу.

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Це вже не перша спроба Бетіса підписати українського універсала. У 2018 році клуб вже звертався до "містян", але тоді Зінченко вирішив залишитися в Манчестері. Якою буде відповідь цього разу – наразі невідомо.

Зараз Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ та крокує до чергового чемпіонства. Олександр Зінченко поступово відвойовує довіру Хосепа Гвардіоли, тому навряд чи захоче змінювати чемпіонат. Окрім того, його команда буде боротися і за перемогу в Лізі чемпіонів.

Бетіс наразі перебуває на 3 місці у турнірній таблиці Ла Ліги та шукає підсилення, щоб втримати позиції. Відрив від Атлетіко складає 7 очок, але у "матрацників" ще є гра в запасі.

У сезоні 2021/22 Олександр Зінченко виходив на поле 12 разів, в його активі 2 результативні передачі. У 2022 році він ще не грав через хворобу.