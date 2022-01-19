Плей-офф кваліфікації на Мундіаль в Катарі відбудеться наприкінці березня. 24 березня Україна на виїзді зіграє проти Шотландії, а в разі перемоги побореться за путівку на ЧС-2022 з тріумфатором пари Уельс – Австрія.

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ФІФА вирішила скасувати усі жовті картки на стадії групових етапів, які не призвели до вилучення. Таким чином, футболісти можуть не турбуватися про дискваліфікацію у другому матчі плей-офф через перебір "гірчичників".

У складі збірної України було аж 8 футболістів, для яких отримання жовтої картки означало б пропуск наступної гри. Дискваліфікація загрожувала Миколі Матвієнку, Едуарду Соболю, Георгію Бущану, Віталію Миколенку, Андрію Ярмоленку, Руслану Маліновському, Сергію Кривцову та Іллі Забарному.

Завдяки рішенню ФІФА наша команда може почуватися в безпеці та показати у Шотландії максимальну боротьбу.