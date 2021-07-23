Колишній нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля продовжить виступи в іспанській Сегунді.

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У послугах форварда зацікавлений Алькоркон. Разом з українцем перейти в новий клуб має його колишній партнер по Альбасете, аргентинський захисник Ніколас Горосіто. Як стверджують джерела, перемовини з обидвома футболістами перебувають на завершальній стадії.

Роман став гравцем Альбасете у 2017 році. За іспанський клуб він відіграв 142 матчі, забив 26 голів та віддав 11 результативних передач.