Колишній клуб Луніна прагне повернути українця – слово за футболістом

Ов'єдо, який виступає у Сегунді, зацікавлений у послугах Андрія Луніна. Український голкіпер виступав у Астурії в 2020 році.

Новий тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не проти переходу голкіпера. Однак наставник хоче, щоб рішення приймав сам Лунін.

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Як зазначає джерело, Андрій готовий до такого розвитку подій і начебто позитивно налаштований на потенційне повернення. Варто додати, що Ов'єдо у минулому сезоні фінішував на 13-й сходинці другого іспанського дивізіону.

Раніше преса сватала українського кіпера у кілька клубів Прімери, зокрема, Гранаду.