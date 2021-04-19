Колишній клуб Кріштіану Роналду визначився щодо трансферу Яремчука

Лісабонський Спортінг довго слідкував за українським форвардом Романом Яремчуком. Чутки про трансфер лунали і впродовж зимового трансферного вікна.

Але схоже на те, що Роману не вдасться приміряти на себе футболку португальського клубу.

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Спортінг більше не зацікавлений у послугах українського нападника. Клуб вирішив націлитися на Паулінью Діаша, який зараз захищає кольори Браги. Аргументом для клубу стало те, що Діаш не потребуватиме часу для адаптації в новому чемпіонаті.

Контракт Яремчука з Гентом чинний до 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює Романа в 13 мільйонів євро, але "буйволи" хочуть виручити за свого гравця щонайменше 15 мільйонів.