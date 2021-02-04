Колишній форвард Динамо радить Коноплянці завершувати кар'єру

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко вважає, що Євгену Коноплянці більше нічого сказати у великому футболі.

Джерело: Footboom

На думку Олега Саленка, Євген Коноплянка не підходить під стиль донецького Шахтаря, а в новій команді він вже навряд чи зможе себе проявити.

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Вважаю, що Коноплянці треба завершувати з великим футболом. У будь-якому разі, під стиль гри Шахтаря він точно не підходить. Як свого часу Шахтар за нього 1,5 мільйона євро віддав? Не розумію.

Ну і що з того, що Коноплянка в контрольному матчі забив? Маріуполю... Це нічого не означає. Повторюся, Шахтарю він не підходить", – заявив Саленко.

У поточному сезоні Євген Коноплянка провів у складі "гірників" лише 4 поєдинки, в яких не зумів відзначитися результативними діями. Більшу частину першого кола вінгер збірної пропустив через травму.