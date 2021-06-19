Кого не вистачає збірній на Євро-2020: Вацко назвав двох футболістів

На думку коментатора та журналіста Віктора Вацка, у складі національної команди на континентальній першості бракує декількох гравців. Вони додали б складу та грі команди гнучкості.

На думку Вацка, збірна України не провалила другий тайм у матчі проти Північної Македонії, просто суперник пішов вперед великими силами, адже немав що втрачати.

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Також коментатор вважає, що в епізоді з пенальті фолив Пандєв, тому арбітр неправильно трактував епізод.

У другому таймі у нас були дуже класні моменти. Циганков повинен був забивати, пенальті ми били. Я не згодний з тим, що збірна України провалила другий тайм. У нас XG 3.19. У воротаря македонців – 7 сейвів. Перший тайм – еталонний. Шевченко відмінно зробив заміни, випустивши на поле Сидорчука. Він додав стабільності в центрі поля. При тому, що Шапаренко провів хороший матч. Нам не вистачає здорових Циганкова і Зубкова. Ярмоленко проводить казковий турнір, – сказав Вацко.