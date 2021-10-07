Клопп шкодує про ставлення до Вороніна: він вважає українця одним з найбільших талантів

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп починав свою тренерську діяльність у німецькому Майнці. В той час там грав український нападник Андрій Воронін, якому згодом вдалося пограти за Байєр та Ліверпуль.

За словами Юргена Клоппа, Андрій Воронін – один з найбільших талантів, з якими йому доводилося працювати. Втім, на початку тренерської діяльності він ухвалював не найкращі рішення.

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Фахівець охоче попрацював би з українцем, якби мав другий шанс. Коли Клопп лише став тренером, то здебільшого використовував Вороніна для ротації інших нападників.

Андрій прийшов до мене в кімнату під час тренувального збору і запитав: "Бос, чому я ніколи не починаю матч у стартовому складі?". Я запитав його: "Ти хочеш чесної відповіді?". Він відповів, що хоче. Я сказав: "Тому, що ти не скаржишся, коли не починаєш". Він відповів: "Достатньо справедливо". І він продовжував починати матчі на лаві запасних і намагався не заводитися",

– поділився Юрген Клопп у своєму інтерв'ю.

Нагадаємо, Клопп та Воронін разом грали у німецькому Майнці, а потім Юрген очолив команду та розпочав свою яскраву тренерську кар'єру.