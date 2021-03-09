Кінець епохи: Льов покине збірну Німеччини після Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов покине свій пост після Євро-2020.

Євро-2020 стане останнім турніром для Йоахіма Льова на тренерському містку збірної Німеччини. Фахівець вирішив достроково припинити дію контракту.

Цікаво Агент пояснив популярність Яремчука серед європейських топів

Контракт Льова з федерацією був розрахований до ЧС-2022, але сторони пішли назустріч одна одній. Хто прийде на посаду після Льова – наразі не повідомляється, але в ЗМІ лунало ім'я наставника Ліверпуля Юргена Клоппа.

Нагадаємо, Льов очолив збірну Німеччини після ЧС-2006, на якому допомагав Юргену Клінсманну. Льов виводив Німеччину до фіналу Євро-2008, зробив бронзовим призером ЧС-2010, ЧЄ-2012 та ЧЄ-2016, а також виграв ЧС-2014 у Бразилії.