Казахстан – Україна: Петраков оголосив заявку "жовто-синіх" без двох лідерів

1 вересня 2021 , 10:23
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Джерело:

УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився з виконавцями, на яких розраховує у Нур-Султані. Список гравців приніс деякі сюрпризи.

Загалом у списку 23 футболісти. В заявку не потрапили хавбек Шахтаря Тарас Степаненко та вінгер Ференцвароша Олександр Зубков. 

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Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Тарас Качараба, Віктор Корнієнко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко. 

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Олександр Тимчик. 

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

Матч кваліфікації на ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, 1 вересня. Поєдинок розпочнеться о 17:00. 

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Автор: Ярослав Сиваківський