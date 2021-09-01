Казахстан – Україна: Петраков оголосив заявку "жовто-синіх" без двох лідерів
Джерело:УАФ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився з виконавцями, на яких розраховує у Нур-Султані. Список гравців приніс деякі сюрпризи.
Загалом у списку 23 футболісти. В заявку не потрапили хавбек Шахтаря Тарас Степаненко та вінгер Ференцвароша Олександр Зубков.
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Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Тарас Качараба, Віктор Корнієнко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Олександр Тимчик.
Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.
Матч кваліфікації на ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, 1 вересня. Поєдинок розпочнеться о 17:00.Казахстан – Україна: господарі запустять на трибуни лише своїх вболівальників