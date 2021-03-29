Караваєв розповів, чому Шевченко кричав на гравців під час матчу з Фінляндією

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу з Фінляндією та розповів про реакцію Шевченка на втрачену перемогу.

За словами Караваєва, Україна повністю контролювала хід гри, тому нічийний результат важко назвати закономірним.

До теми Леоненко назвав головного винуватця у голі Фінляндії: це не Миколенко

"Були фізично готові і розібрали суперника, знали, як грати. Повністю контролювали матч, але за кілька хвилин до пропущеного гола втратили нитку гри, плюс фіни почали тиснути на нас. Вийшов сумбур і кілька неприємних моментів. Втратили перемогу.

Ми професіонали, підлаштуємося під будь-яку схему гри. Сьогодні ми терпіли і чекали на свій момент, позаду грали чітко від оборони. Суперник особливо нічого не створював, а ми поступово почали тиснули. Вийшов гол. Треба було продовжувати грати у свій футбол", – сказав футболіст.

Також гравець пояснив емоційну реакцію Шевченка на гру підопічних.

Після матчу Шевченко нас підтримав. Він сказав, що голосно кричить, оскільки хоче, щоб почув кожен. Він не хоче, щоб ми повторювали помилки, а дотримувалися плану на гру і виконували тренерські настанови. У перерві вони вказали нам на помилки і сказали, що Фінляндія трохи підсіла. Через це у нас був більший контроль м'яча. Почали з'являтися моменти, – додав Караваєв.