Кадрова дилема Петракова напередодні дебюту: яким складом зіграємо з Казахстаном

У середу, 1 вересня, "синьо-жовті" проведуть свій четвертий матч у відборі ЧС-2022. Складна ситуація у групі, відсутність права на помилку, джетлаг, штучний газон, обмаль часу навіть на знайомство нового тренерського штабу і гравців ускладнюється великими кадровими проблемами.

Воротарі

Навіть складно пригадати, коли наша національна команда зустрічалася з такими труднощами на воротарські позиції. Для початку новий тренерський штаб повинен був переформатувати список викликаних голкіперів з урахуванням важливого фактора – офіційної заяви Андрія Пятова про завершення виступів у головній команді країни після Євро-2020.

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Відтак, в особливому списку від Комітету національних збірних УАФ, який начебто формували Олег Блохін та Олексій Михайличенко, фігурували три прізвища воротарів: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. А далі розпочалися прояви чорної магії. Минуло кілька днів і усі троє вилетіли з обойми. Спершу засмутило повідомлення про травму Бущана, далі була звістка про серйозне ушкодження Трубіна, а остаточно деморалізувала заява мадридського Реала, який сповістив про коронавірус у Луніна.

Андрій Пятов / фото Getty Images

УАФ відреагувала миттєво викликом "відставника" Пятова та полтавця Дмитра Різника. А згодом, після звістки про хворобу Луніна, у збірну запросили дублера Бущана з Динамо Дениса Бойка. Хто гратиме у воротах проти Казахстану – спрогнозувати непросто. Пятов видав фантастичний матч проти Монако, Бойко у двох поєдинках цього сезону не пропускав (постаралися польові гравці Динамо, які зім’яли опонентів – Десну (4:0) та Колос (7:0), а Різник має стабільну ігрову практику у Ворсклі.

Захисники

Розташування і вибір основних захисників може стати сюрпризом від Петракова. На тріумфальному ЧС (U-20) наша команда грала з трьома центральними оборонцями. Не чужа для Петракова і формація з чотирма захисниками, яку успішно використовують Шахтар та Динамо на старті сезону. Можна спрогнозувати, що зліва зіграє Віталій Миколенко, якого Петраков також знає давно. Динамівець грав у Олександра Васильовича у юнацькій збірній, а колись навіть вимкнув з гри Ерлінга Холанда, висловлюючись словами тренера "зжер цього Холанда".

Віталій Миколенко / фото Getty Images

Позиція правого захисника – доволі дискусійна. Олександр Караваєв в останніх поєдинках за Динамо програвав конкуренцію поляку Томашу Кендзьорі. Більше довіри від тренерського штабу "біло-синіх" отримує Олександр Тимчик, проте ймовірніше робитиметься ставка на Караваєва.

У центрі оборони з-поміж Матвієнка, Забарного, Кривцова, Качараби та Сироти, логічним виглядає вибір перших двох.

До речі, про Качарабу, чиє прізвище виділяється серед десяти оборонців у списку Петракова. Дебютанта з празької Славії наставник національної команди знає ще з юнацьких часів і розглядає його як заміну іншим центрбекам Попову, Бондарю та Бурді, з якими працював у збірних. Проте серйозно розраховувати на вихід Тараса проти Казахстану, мабуть, не варто.

Півзахисники

Марлос попрощався зі збірною, Олександр Зубков частіше виходить з лави запасних у Ференцвароші, Віктор Циганков все ще не в оптимальній формі, Олександр Зінченко отримує обмаль довіри від Хосепа Гвардіоли, Андрій Ярмоленко збирає крихти ігрового часу у Вест Хемі. Середина поля – це ще один головний біль для нового тренерського штабу.

Заслужений виклик до національної команди отримав Віталій Буяльський, який запалює в УПЛ (5 голів у 6 матчах і статус найкращого бомбардира ліги). Проте чи вдасться Петракову інтегрувати найкращого бомбардира Прем’єр-ліги у свою модель? Ярмоленко в клубі та Ярмоленко у збірній – це два протилежні футболісти. Тому його місце у старті на Казахстан також виглядає безапеляційно.

Андрій Ярмоленко / фото Getty Images

Чи готовий грати з перших хвилин Степаненко? Чи отримає довіру від тренера Макаренко, який знайшов новий клуб і стабільну ігрову практику? На якій позиції гратиме Маліновський? Питань і проблем доволі багато, однак у півзахисті Петраков принаймні має різносторонні варіанти і простір для маневру.

Нападники

Нав’язати конкуренцію воротарські лінії за кількістю нещасть може позиція форварда. У суботу наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч повідомив про травму Артема Довбика. Автор епохального м’яча у ворота Швеції на Євро-2020 таки поїхав у табір збірної, де остаточно впевнився – найближчі зустрічі він пропустить. Вже у неділю тривожні звістки надійшли з Лісабона. Роман Яремчук не потрапив у заявку Бенфіки на черговий матч португальського чемпіонату. У пресі писали про ушкодження та наслідках вакцинації, та, здається, все не настільки критично.

Якщо ж Яремчук не зможе грати, то у Петракова залишається єдина номінальна заміна – дебютант Данило Сікан з Шахтаря. Володар срібної бутси золотого чемпіонату світу U-20 зіграв менше 100 хвилин у 8 стартових поєдинках Шахтаря у новому сезоні.

Україна та Казахстан зіграють у Нур-Султані сьогодні, 1 вересня, о 17:00 за київським часом.