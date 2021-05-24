Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке назвав виконавців, які захищатимуть кольори "фурії" на Євро-2020.

Серед 24 футболістів немає жодного представника мадридського Реала. Окрім того, Енріке викликав Емеріка Ляпорта – центрбек грав за молодіжні збірні Франції, але згодом змінив футбольне громадянство.

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Заявка збірної Іспанії

Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;

Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;

Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;

Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.

Іспанія потрапила в одну групу зі Швецією, Польщею та Словаччиною.