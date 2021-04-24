Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може змінити футбольну прописку. Його гра привернула увагу міланського Інтера.

Інтер знову розглядає можливість трансферу гравця збірної України Руслана Маліновського. "Нерадзуррі" придивлялися до хавбека ще минулого літа, але офіційної пропозиції так і не зробили.

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Втім, Аталанта не готова так просто прощатися з футболістом. Наставник "богині" Джан П'єро Гасперіні дуже цінує українця, якого вдалося вирвати у конкуренції з Ромою.

Два роки тому бергамаски заплатили за Руслана 13,6 мільйонів євро, а зараз оцінюють його щонайменше у 25 мільйонів. Саме стільки доведеться викласти Інтеру за українського хавбека.

В цьому сезоні Руслан зіграв 36 матчів, забив 6 голів та віддав 8 асистів.



