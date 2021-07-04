Капітан збірної Англії Харрі Кейн поділився враженнями від перемоги над Україною в 1/4 фіналу Євро-2020. Багато голів та "сухі" ворота – чудовий результат для британців.

Харрі Кейну вдалося оформити дубль у ворота України та стати найкращим гравцем матчу.

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На думку капітана збірної Англії, гра для "Трьох левів" складалася просто ідеально.

Ми були фаворитами на перемогу в цій грі. Відчували великий тиск через очікування, але грали на найвищому рівні. Ще один "сухий" матч і чотири голи – це був ідеальний вечір для нас. Йдеться про вихід на пік форми в потрібний час. Фантастична ніч, будемо й далі рухатися від матчу до матчу, – сказав Кейн.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Англія на Стадіо Олімпіко розгромила Україну з рахунком 4:0.