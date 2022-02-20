Колишній голкіпер Шахтаря, Металіста, Маріуполя та збірної України Рустам Худжамов спробує себе у новій ролі. Він передаватиме свій досвід іншим стражам воріт.

Відомий воротар Рустам Худжамов став тренером. Про входження фахівця до свого штабу повідомило житомирське Полісся.

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Худжамов вже провів перше тренування у команді. Умови співпраці колишнього воротаря та клубу наразі не розголошуються.

Для Худжамова це перший тренерський досвід. Нещодавно Полісся перемогло у Winter Cup та робить все можливе, щоб підвищитися в УПЛ.

Худжамов є вихованцем Динамо, захищав кольори ФК Харків, Шахтаря, донецького Металурга, Іллічівця, Зорі, Металіста та Маріуполя, де у 2020 році завершив ігрову кар'єру. В його активі також є 1 матч у футболці збірної України.