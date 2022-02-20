Известный вратарь Рустам Худжамов стал тренером. О вхождении специалиста в свой штаб сообщило житомирское Полесье.

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Худжамов уже провел первую тренировку в команде. Условия сотрудничества бывшего вратаря и клуба пока не разглашаются.

Для Худжамова это первый тренерский опыт. Недавно Полесье победило в Winter Cup и делает все возможное, чтобы повыситься в УПЛ.

Худжамов является воспитанником Динамо, защищал цвета ФК Харьков, Шахтера, донецкого Металлурга, Ильичевца, Зари, Металлиста и Мариуполя, где в 2020 году завершил игровую карьеру. В его активе также 1 матч в футболке сборной Украины.