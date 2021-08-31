Вже завтра, 1 вересня, Україна спробує взяти 3 очки у матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану. Матч відбудеться на стадіоні "Астана Арена", який відомий своїм штучним покриттям.

Багато команд, які грали на головній арені Казахстану, скаржилися на стан поля. Тренер збірної України Олександр Петраков теж вивчив це питання та консультувався з колегами.

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Окрім того, йому доводилося зустрічатися з специфікою цього поля раніше.

У 2011 році ми грали з юнацькою збірною на цьому полі цього ж стадіону. Також я нещодавно спілкувався з Русланом Костишином, чий Колос грав з казахським Шахтарем на цій арені. Він каже, що поле дуже жорстке, вони його поливають дуже швидко. Поле специфічне. Але хто вміє грати у футбол, той грає скрізь і на будь-якому полі,

– впевнений Петраков.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок – о 17:00. Раніше на НСК "Олімпійський" "жовто-сині" втратили перемогу над цим суперником, матч завершився з рахунком 1:1. В активі України у кваліфікації на ЧС-2022 лише 3 очки, тому завтра нас влаштує лише перемога.