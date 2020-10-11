Вчора, 10 жовтня, збірна України зіграла свій матч проти Німеччини у Лізі Націй, де поступилась 1:2. Під час другого голу у ворота українців грубу помилку допустив голкіпер Георгій Бущан, але це не завадило йому стати найкращим серед український футболістів.

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі Україна – Німеччина. Найбільшу оцінку у складі обох команд отримав німецький футболіст Леон Горетцка, який забив другий гол Німеччини – 7.8.

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Найкращі у складі України

Найкращим у складі збірної України став голкіпер Георгій Бущан. Український воротар зробив 10 сейвів, 40 разів доторкнувся до м'яча та віддав 12 точних із 22 передач, а це близько 55%. За такі вдалі дії воротар отримав найвищу оцінку у складі української команди – 7.2.

У першій 45-хвилинці німці 9 разів загрожували воротам Бущана, але лише одного разу український воротар не зумів впоратись з ударом. Другий тайм розпочався з голу у ворота українців. Все через помилку Бущана. Після навісу з флангу голкіпер на виході впіймав м’яч. Але зафіксувати його в руках не зумів, необачно випустивши. Якраз на голову Горетцкі. А вже той просто одним легким рухом і забив гол.

Навіть попри прикру помилку Бущан став найкращим у складі української команди. Другим, хто отримав одну з найвищих оцінок у складі України став лівий захисник Едуард Соболь – 6.7. Трійку лідерів замкнули одразу два лідери команди – Яремчук та Маліновський. В обидвох стоїть оцінка 6.6.

Додамо, що останній став автором єдиного голу України у матчі проти Німеччини. Руслан вдало реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:2 на користь німецької команди. У наступному матчі проти Іспанії Руслан Маліновський не зможе допомогти через перебір жовтих карток.



Оцінки гравців після матчу Україна – Німеччина / Скрін з WhoScored