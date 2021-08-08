Хто головний гуморист в збірній України: версія Пятова

У таборі збірної України завжди панує хороша та дружня атмосфера. Її основою став гумор, повправлятися в якому не відмовляється жоден гравець "жовто-синіх".

Як розповів голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов, попри загальне враження Євген Коноплянка не був головним жартівником. Що ж стосується поточного складу, то Пятов виділив гумористичні вміння свого одноклубника.

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У нас є Сєрьога Кривцов, вся збірна знає, як він любить пожартувати. Він один з найсильніших гумористів. Той же Худжамов був свого часу з гарним почуттям гумору. Всі хлопці розуміють ці жарти, охоче підхоплюють і це створює чудову атмосферу в збірній, – розповів воротар.

Нагадаємо, Євген Коноплянка був змушений пропустити Євро-2020 через важку травму, а Україні вдалося здійснити історичне досягнення – вийти в 1/4 фіналу турніру.